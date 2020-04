In attesa della presentazione ufficiale della nuova famiglia OnePlus, i rumor riguardanti i terminali si fanno sempre più incalzanti. Sebbene si tratti di indiscrezioni, siamo quasi certi che si tratti di fonti attendibili, quindi non ci saranno sorprese in questo senso.

Al momento l’unica certezza è che l’azienda ha ufficializzato che il prossimo 14 aprile sarà il giorno dedicato al lancio di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Tuttavia, le specifiche tecniche del “fratello maggiore” sono già disponibili in rete insieme a quello che sarà il design del device.

OnePlus 8 Pro sarà caratterizzato da un pannello AMOLED dalla diagonale di 6.78 pollici e dotato di una risoluzione QuadHD+. Come da qualche anno a questo parte, il refresh rate sarà tra i più alti, potendo vantare ben 120Hz. Il produttore inoltre ha optato per un aspect ratio factor da 19.8:9 per rendere più sottile il device.

Dal punto di vista del SoC, il OnePlus 8 Pro non avrà problemi di potenza grazie al processore Qualcomm Snapdragon 865. Sono previsti due tagli di memoria, il primo da 8/128GB mentre il secondo da 12/256GB.

La famiglia OnePlus 8 non avrà compromessi!

Novità anche per quanto riguarda la fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony IMX689 caratterizzato da 48 megapixel e stabilizzazione ottica e digitale. La lente grandangolare raggiungerà un angolo di 120 gradi e sarà una Sony IMX586. Completano la dotazione il teleobiettivo da 8 megapixel con zoom digitale fino a 30x e il sensore da 5MP con filtro di colore.

La batteria da 4510mAh garantirà una buona autonomia e ci sarà anche il supporto alla ricarica rapida a 30W sia per la ricarica con cavo che wireless. Per l’occasione, OnePlus lancerà la nuova OxygenOS, sempre basata su Android 10. I colori disponibili al lancio saranno Onyx Black, Glacial Green e Ultramine Blue.

I prezzi previsti, ma non ufficiali, si aggirano sui 930 euro per la versione 8/128GB mentre si superano i 1020 euro per la 12/256GB. Le vendite partiranno il 30 aprile, con la possibilità di preordine dopo la presentazione.