Il giorno della presentazione della nuova famiglia OnePlus 8 si avvicina. Il brand ha fissato il lancio dei nuovi top di gamma il prossimo 14 aprile. La nuova serie di device sarà composta da OnePlus 8 e 8 Pro e a pochi giorni dall’evento iniziano a trapelare maggiori dettagli.

A mostrare qualche dettaglio di OnePlus 8 Pro ci ha pensato direttamente Pete Lau, CEO dell’azienda. L’Amministratore Delegato ha pubblicato una galleria di foto scattate con il top di gamma direttamente sul proprio profilo Twitter.

Le immagini sono state scattate utilizzando il sensore ultra wide del terminale. La descrizione che accompagna le foto è molto chiara:

Ultra wide that can get ultra close.

One side here was taken with a OnePlus 8 Pro, the other with another flagship phone (I think you can probably tell which is which). pic.twitter.com/qOR1OiNod0

— Pete Lau (@PeteLau) April 8, 2020