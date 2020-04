La sfida dei vari produttori smartphone nel 2020 si combatte certamente sul comparto fotografico. Per il momento la lotta vede Huawei con la famiglia P40 al vertice, ma a breve arriveranno tanti sfidanti tutti agguerriti. In prima fila per strappare il primato al brand cinese c’è la sussidiaria che a breve lancerà i nuovi Honor 30 e 30 Pro.

Stando alle indiscrezioni emerse in queste settimane, i top di gamma di Honor potranno contare su un sistema di ottiche di assoluto livello. Honor 30 Pro infatti avrà come sensore principale un’ottica Sony IMX700 da 50 MP. Il sensore principale di Honor 30 Pro potrà contare sul sistema di autofocus Octa Phase Detection preso in prestito direttamente dalla famiglia P40.

Fotografie senza compromessi su Honor 30 e 30 Pro

A questa si affiancherà un lente periscopica da 8MP con la possibilità di avere uno zoom ottico a 3x. La lente ultrawide sarà caratterizzata da 12MP di risoluzione, ma la vera novità sarà il sistema pixel binning 4in1. Infine ci sarà un sensore TOF per rilevare la profondità di campo.

Per quanto riguarda Honor 30 invece, il sensore Sony IMX700 sarà sostituito da un’ottica da 40 MP. Il resto della configurazione invece dovrebbe rimanere invariato. Per entrambi i device, la fotocamera frontale sarà da 32MP a cui si aggiungerà una lente secondaria.

Al momento non è chiara la funzione di questa lente, ma probabilmente potrebbe essere una lente grandangolare per scattare selfie di gruppo. Un’altra ipotesi potrebbe prevedere un sensore per rilevare la profondità e quindi migliorare l’effetto bokeh.

Non resta che attendere il 15 aprile per scoprire maggiori dettagli.