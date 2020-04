Il lancio di Google Pixel 4a potrebbe essere più vicino del previsto. Una nuova serie di immagini condivise su un gruppo Facebook dedicato allo smartphone di casa Google, infatti, mostrano alcune unità confezionate, pronte per essere spedite, e ciò lascia pensare ad un lancio imminente del dispositivo.

In teoria, il lancio di Google Pixel 4a sarebbe dovuto avvenire nel corso del Google I/O che, in genere, si tiene nel mese di Maggio. Eppure, nelle scorse settimane abbiamo appreso che l’atteso evento è stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, per cui si è preferito annullare la conferenza, così da salvaguardare la salute di tutte le persone che ne avrebbero preso parte. Tuttavia, anche se il colosso di Mountain View non ha ancora comunicato nulla a riguardo, non si esclude la possibilità di un evento di lancio online, proprio come accaduto con altre aziende produttrici di smartphone.

Google Pixel 4a is On It's Way… pic.twitter.com/rJclXg1Yqo — TechDroider (@techdroider) April 9, 2020

Google Pixel 4a, tutto quello che sappiamo finora

Nelle scorse settimane, Google Pixel 4a è stato protagonista di numerosi rumors che ne hanno rivelato quelle che per il momento sono le presunte caratteristiche. Stando a quanto trapelato in Rete, Google Pixel 4a avrà un corpo in plastica ed uno schermo OLED da 5,81 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) e con foro nell’angolo superiore sinistro, all’interno del quale è ubicata la fotocamera frontale da 8 MP. Sul retro, dovrebbe essere presente il lettore per le impronte digitali.

Google Pixel 4a dovrebbe essere alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 730 con processore octa-core e GPU Adreno 618. Il tutto, aiutato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Quanto al comparto fotografico, dovrebbe essere presente una sola fotocamera posteriore da 12 MP con flash LED, inserita all’interno di un modulo quadrato. Infine, lo smartphone dovrebbe predisporre di una batteria da 3.080 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W e USB di tipo C.