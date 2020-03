La piaga Coronavirus che sta affliggendo il 2020 non sembra intenzionata a placarsi, infatti il virus continua la sua incessante diffusione a livello mondiale causando disagi e problemi vari.

Gli effetti negativi del virus infatti, oltre a ripercuotersi sulla salute degli essere umani, hanno avuto modo di influenzare vari settori, tra cui quello della tecnologia.

Infatti dopo l’annullamento del Mobile World Congress 2020 di Barcellona e del GDC 2020, ora è toccato a Google annullare il proprio evento, il Google I/O.

Vista l’emergenza globale e in virtù dell’importanza del proprio evento, che sicuramente avrebbe attratto visitatori da tutto il mondo, Google ha ritenuto opportuno annullare il proprio evento.

L’annuncio è arrivato proprio tramite un Tweet dell’azienda di Mountain View, che ha così confermato e fugato ogni dubbio.

A #GoogleIO update.

Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)

— Google Developers (@googledevs) March 3, 2020