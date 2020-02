Sarebbe dovuto concludersi in questi giorni il Mobile World Congress di Barcellona, evento nel corso del quale le più importanti aziende produttrici di smartphone – e non solo – avrebbero dovuto presentare e lanciare le loro nuove proposte, poi annullato a causa del CoronaVirus.

Se la maggior parte delle aziende ha scelto di adeguarsi a quanto stabilito dalla GSMA, l’ente organizzatore dell’evento, alcuni produttori hanno comunque deciso di non rimandare la presentazione dei propri prodotti, avvenuta nel corso di conferenze stampa trasmesse poi in streaming sui canali prestabiliti, YouTube in primis.

Nello specifico, parliamo di Huawei, Honor, Realme e Sony, che hanno optato per strategie diverse per il lancio dei loro prodotti. Mentre Huawei ed Honor hanno deciso di presentare i loro smartphone a Barcellona, aprendo le porte dell’area demo ai giornalisti lì presenti, Realme e Sony hanno invece optato per una location che non fosse il capoluogo catalano che avrebbe dovuto ospitare il grande quanto atteso evento. Ma quali sono stati gli smartphone annunciati?

Huawei, Honor, Realme e Sony: gli smartphone presentati nonostante il CoronaVirus

Partiamo da Huawei. Il colosso cinese ha presentato il Mate XS 5G, successore del suo primo smartphone pieghevole annunciato lo scorso anno ma mai arrivato in Italia. Dal punto di vista estetico, Huawei Mate XS 5G risulta essere identico al suo predecessore. A cambiare è il comparto hardware, notevolmente migliorato e in linea con gli standard attuali. Prezzo? 2.499 euro, e no. Non avrà le G-apps.

Passiamo ad Honor. L’azienda ha profittato dell’evento per annunciare la disponibilità globale di Honor View 30 Pro, smartphone presentato lo scorso anno, nonché primo dispositivo dell’azienda dotato di chipset Kirin 990 5G. Oltre ciò, Honor ha introdotto il nuovo 9X Pro, primo smartphone del colosso cinese sul quale è stato pre-installato l’AppGallery di Huawei, un medio-gamma da 249 euro.

Realme, invece, ha presentato il primo dei cinque smartphone 5G che verranno lanciati nel corso di quest’anno: X50 Pro 5G, alimentato dal più potente SoC Qualcomm attualmente in circolazione, ovvero lo Snapdragon 865. Questo smartphone sarà disponibile in Aprile al prezzo di 749 euro per la variante top con 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Più numerosi i prodotti presentati da Sony, a partire dall’Xperia 1 II, successore di Xperia 1, abilitato al 5G e con un modulo fotocamera a 3 lenti. Segue l’Xperia 10 II, successore di Xperia 10, con schermo da 6 pollici, tripla fotocamera posteriore, batteria da 3.600 mAh e resistente all’acqua. Oltre ciò, Sony ha anche presentato i nuovi Xperia L4 e Xperia Pro. Se i primi tre modelli verranno resi disponibili per il mercato europeo a partire da questa primavera, Sony ha comunicato che Xperia Pro non sarà (almeno inizialmente) disponibile in Europa.