Di Google Pixel 4A non se ne conosce ancora una data di lancio, eppure, su YouTube, è stato pubblicato il primo video hands-on. Google Pixel 4A è finito nelle mani di un ragazzo che lavora per conto di TechnoLike Plus, un blog di tecnologia cubano, che ha poi realizzato una breve video-recensione in cui, oltre all’estetica del nuovo smartphone di Google, ne mostra alcune delle caratteristiche principali.

Quanto all’estetica, Google Pixel 4A sembra riprendere alcuni elementi del suo predecessore, ovvero di Google Pixel 3A. Lo smartphone, infatti, presenta la stessa scocca posteriore in plastica con un lettore per le impronte digitali al centro. A cambiare è la disposizione della fotocamera, posizionata all’interno di un modulo quadrato (in stile Pixel 4, insomma, ma più piccolo) e presenta un solo sensore con flash. Quanto alla parte frontale di Google Pixel 4A, questo è caratterizzato da uno schermo con foro nell’angolo superiore sinistro, all’interno del quale è ubicata la fotocamera per selfie. Il display avrà una risoluzione di 1080 x 2340 pixel e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Google Pixel 4A, le caratteristiche note

Al momento, non si conoscono ancora tutte le caratteristiche ufficiali di Google Pixel 4A, ma traendo informazioni dalla video-recensione condotta da @TecnoLikePlus e dalle indiscrezioni trapelate in Rete fin’ora, possiamo sintetizzare la scheda tecnica dello smartphone in questo modo:

Display: 5,81 pollici; r isoluzione 2.340 x 1.080 pixel; 443 dpi; frequenza di aggiornamento 60 Hz

Processore: Qualcomm Snapdragon 730

GPU: Adreno 618

RAM: 6 GB

Memoria interna: 64 GB

Fotocamera posteriore: sensore da 12 Mpx + flash LED + registrazione video 4K

Fotocamera frontale: 8 Mpx con stabilizzazione video

Batteria: 3.080 mAh

Connettività: 4G, doppia SIM, GPS, WiFi 5, Bluetooth, GLONASS

Altro: USB-C; sensore di impronte digitali sul retro; Android 10

Intanto, vi lasciamo al video hands-on di Google Pixel 4A.