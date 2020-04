E’ in closed Beta da appena qualche ora, eppure, Valorant, lo sparatutto free-to-play della Riot Games, gli autori di League of Legends, ha già registrato il suo primo record. Il titolo, infatti, ha superato gli oltre 1,7 milioni di utenti connessi contemporaneamente su Twitch, per assistere alla Live Streaming di alcuni giocatori selezionati che hanno avuto la possibilità di testare il gioco in anteprima, e battendo, in questo modo, il record stabilito da Fortnite nel mese di Ottobre dello scorso anno, con la trasmissione in diretta dell’evento La Fine, che aveva raggiunto più o meno lo stesso numero di utenti connessi allo stesso tempo.

Ciò lo si deve, oltre alla curiosità che ha spinto gli utenti ad assistere alle Live Steaming di Valorant, anche alla strategia adoperata dalla Riot Games per ottenere l’accesso alla closed Beta. Per poter partecipare, infatti, occorre essere in possesso di una chiave che verrà fornita, in maniera randomica, attraverso un drop di Twitch.

Valorant, ecco come partecipare alla closed Beta