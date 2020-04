L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente deciso di prorogare, oltre il termine inizialmente previsto, le attivazioni gratuite della promozione gratuita Carta 100 Giga.

L’iniziativa è stata lanciata come Solidarietà Digitale per questo momento delicato in cui la maggior parte degli utenti sono costretti in casa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce proroga l’iniziativa di Solidarietà Digitale Carta 100 Giga

La promozione era stata lanciata in anteprima lo scorso 16 marzo 2020, mentre la pubblicazione dei dettagli è avvenuta il giorno successivo, il 17 marzo 2020. Questa promozione regala 100 Giga di internet, validi per un mese dal momento dell’attivazione. Inizialmente era stata fissata come data di scadenza ieri 3 aprile 2020, che coincideva con la prima data di scadenza prevista dal Governo per le misure restrittive.

Ora, che queste disposizioni sono state prorogate con il nuovo DPCM sul coronavirus, anche l’operatore virtuale ha deciso di far proseguire la propria iniziativa di Solidarietà Digitale Carta 100 fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe. I Giga in regalo sono validi in tutta Italia per 30 giorni dall’attivazione. La promozione è valida per tutti i clienti dell’operatore ad eccezione delle linee IoT, che non potranno attivarla.

La promozione è attivabile mandando un SMS con scritto SI 100 GIGA al 4243688 oppure entrando nella propria area dell’applicazione o sito ufficiale dell’operatore. Ecco il testo dell’SMS di conferma: “Gentile cliente, ti confermiamo che l’offerta Carta 100 Giga che prevede 100GB è attiva sulla tua linea al costo di 0 Euro. Ti ricordiamo che puoi gestire la tua offerta anche dall’app CoopVoce”. La promo Carta 100 Giga sarà utilizzabile esclusivamente se si ha credito sulla propria SIM.