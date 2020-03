L’operatore virtuale CoopVoce si è aggiunto alla solidarietà digitale e ha deciso di offrire gratuitamente a tutti i propri clienti 100 GB di traffico internet per 30 giorni.

Contestualmente a questo regalo, arriva anche l’invito ad alcuni clienti a cambiare la SIM in negozio, ma fortunatamente non è urgente e si potrà fare anche più avanti con più calma. Scopriamo i dettagli.

CoopVoce offre 100 GB di traffico internet per un mese a tutti i propri clienti

Anche l’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di voler aiutare i propri clienti durante questo momento difficile ed offrire loro un bel pacchetto gratuito di 100 GB per navigare sul web per 30 giorni. L’offerta è cumulabile con tutte la altre promozioni in corso e con tutte le tariffe in vigore. Per ottenere i 100 GB in omaggio basta collegarsi all’applicazione ufficiale o al sito web dal proprio account ed attivare l’offerta.

La promozione è già attivabile fino al 6 aprile a durerà per 30 giorni dal momento dell’attivazione. Secondo le ultime indiscrezioni, a molti utenti insieme all’offerta è arrivato anche l’invito a sostituire la propria SIM con quella nuova che segna il passaggio di CoopVoce da operatore virtuale a operatore indipendente. La sostituzione della SIM era da tempo prevista ma proporla proprio adesso che gli italiani sono tassativamente invitati a restare in casa è abbastanza inopportuno.

Fortunatamente però l’operazione in questione non è assolutamente urgente e i termini all’interno del messaggio, redatto prima di questa emergenza sanitaria, sono tipicamente promozionali e possono far pensare che l’operazione sia da fare subito ma non è così. Godetevi subito i 100 Giga in omaggio ma cambiate la SIM solo quando saremo usciti da questa fase di emergenza.