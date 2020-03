YouTube aumenterà temporaneamente la moderazione automatizzata

La piattaforma avverte, tuttavia, che “le nostre precauzioni della forza lavoro comporteranno anche revisioni ritardate“. Questo potrebbe diventare più comune nelle prossime settimane. Oggi, Google ha detto agli sviluppatori che anche le recensioni delle app del Play Store potrebbero essere ritardate.

Sarà anche più cauto riguardo ai contenuti che vengono promossi, comprese le live streaming. Poiché la situazione sta cambiando così rapidamente, anche le politiche cambieranno. La piattaforma inizialmente ha demonetizzato tutti i video che menzionavano il coronavirus, ma poi ha accettato di abilitare gli annunci su un numero limitato di canali che discutono dell’epidemia.

“Riconosciamo che questo potrebbe essere un disturbo per utenti e creator, ma sappiamo che questa è la cosa giusta da fare per le persone che lavorano per proteggere YouTube e per la comunità in generale“, ha scritto YouTube sul suo Blog. “Apprezziamo la pazienza di tutti mentre facciamo avanziamo in questo momento difficile“.