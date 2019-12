Le norme sulle molestie aggiornate di YouTube non fanno eccezione. Secondo le regole annunciate la scorsa settimana, YouTube “non consentirà più contenuti che insultano maliziosamente qualcuno sulla base di attributi protetti come la loro razza, espressione di genere o orientamento sessuale”. In sostanza, le persone possono criticare il lavoro di un creatore, ma la base di tali critiche non possono essere attacchi alla loro persona. YouTube afferma che le regole sono state implementate perché il bullismo rende “le persone meno inclini a condividere le proprie opinioni e interagire tra loro“.

La recente modifica delle norme è solo una delle tante che hanno fatto sì che i creatori riconfigurassero il loro approccio a YouTube negli ultimi anni. Per i creatori endemici del sito, può sembrare che vengano presi in giro dato che YouTube dà la priorità ai contenuti più tradizionali, ma le modifiche sono state spesso quelle necessarie per far evolvere la piattaforma.

YouTube: l’evoluzione continua della piattaforma che svantaggia i creatori

A 14 anni dalla creazione, YouTube sta attraversando uno scatto di crescita. La società sta entrando nella sua adolescenza formativa, imparando ad affrontare nuove responsabilità e spiegare le sue azioni. Il problema con gli scatti di crescita è che fanno male. Negli ultimi anni, coloro che si sentono maggiormente colpiti dalle modifiche di YouTube sono i creatori.

Le nuove politiche arrivano mesi dopo che Carlos Maza di Vox ha accusato un esperto conservatore Steven Crowder di usare un linguaggio omofobo nei suoi video per molestarlo continuamente. I dirigenti di YouTube inizialmente hanno sostenuto che i commenti non violavano le politiche dell’azienda, ma in seguito hanno dichiarato che sarebbero entrate in vigore nuove norme per affrontare le molestie tra creatori e creatori. La nuova norma copre i video che potrebbero non violare individualmente le regole di YouTube, ma che fanno parte di “un modello di comportamento ripetuto su più video o commenti”.