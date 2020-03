Tutti vogliono parlare subito del nuovo focolaio di coronavirus, ma potresti sentire YouTuber che evitano l’argomento: se ne parlano, rischiano che i loro video vengano demonetizzati e, di conseguenza, privati di pubblicità (entrate).

YouTube ha demonetizzato video su argomenti delicati in passato. Le linee guida pubblicitarie dell’azienda affermano che argomenti delicati normalmente non sono adatti alla pubblicità. Questi video possono rimanere sulla piattaforma, semplicemente non possono guadagnare con il servizio di annunci integrato di YouTube.

YouTube ha affermato che l’epidemia di coronavirus ora è considerato un argomento sensibile. “In quanto tale, tutti i video incentrati su questo argomento verranno demonetizzati fino a nuovo avviso“, ha dichiarato Tom Leung, responsabile del prodotto di YouTube, in un recente video . La politica esiste per proteggere gli inserzionisti.

Secondo alcuni youtuber, Youtube non ha un trattamento uguale per tutti i canali

Il nuovo coronavirus soddisfa i criteri tipici. Più di 95.000 casi di COVID-19 sono stati segnalati in tutto il mondo e oltre 3.200 persone sono morte. I timori per la diffusione del virus hanno portato gli organizzatori ad annullare o posticipare conferenze tecnologiche di massa, tra cui l’I / O di Google , l’F8 di Facebook e l’annuale Game Developers Confercence.

Ma non tutti i video vengono demonetizzati. I canali di notizie spesso pubblicano video su argomenti sensibili con annunci che vengono riprodotti perché forniscono gli annunci stessi. Questo è un problema che è emerso più e più volte: nel 2017, Casey Neistat e Philip DeFranco hanno avuto bisogno di YouTube per offrire ai canali di notizie un trattamento preferenziale. Entrambi i creatori hanno realizzato video su una sparatoria di massa a Las Vegas che ha lasciato oltre 50 morti e lasciato la monetizzazione con l’intenzione di donare il ricavato a diverse organizzazioni benefiche. YouTube ha demonetizzato i video ma ha continuato a consentire le pubblicità sull’argomento.

L’incidente ha portato la community di YouTube a vederlo come la differenza tra il modo in cui i canali di livello premium o quelli “white list” – quelli che introducono i propri affari pubblicitari – e i video dei normali vengono trattati. Ma i creator vogliono avere un trattamento alla pari ed essere in grado di avanzare su argomenti come l’epidemia di coronavirus senza doversi preoccupare di perdere entrate pubblicitarie.