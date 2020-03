Il colosso sud coreano Samsung ha deciso di ampliare la distribuzione del sistema operativo Android 10 sugli smartphone della gamma Galaxy. Stiamo parlando di dispositivi come il Galaxy A80 e A6.

I nuovi firmware sono al momento identificabili con le rispettive release software A805FXXU4BTC3 (Galaxy A80) e A600FNXXU5CTB9 (Galaxy A6), entrambe disponibili a partire dalla Francia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: arriva Android 10 sul Galaxy A80 e A6

Le novità integrate nel sistema operativo Android 10 per Galaxy A80 e A6, ad eccezione delle patch di sicurezza, febbraio 2020 per A80 e marzo 2020 per A6, sono le medesime su entrambi i dispositivi. Esse includono: integrazione di sistema con la modalità notte, più conosciuta anche come Dark Mode, un’interfaccia ridisegnata grazie alla Samsung One UI 2.0, animazioni più fluide e nuovi gesti a schermo.

Come anticipato precedentemente, attualmente la release del sistema operativo Android 10 è iniziata in Francia, ma nelle prossime settimane potrebbe raggiungere anche il nostro Paese. Vi ricordo che il Galaxy A80 ha uno schermo di 6.7 pollici, processore Kyro con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. La fotocamera posteriore è composta da due moduli rispettivamente di 48 + 8 megapixel.

Il modello Galaxy A6 monta invece uno schermo da 5.6 pollici, un processore Cortex Samsung Exynos con 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB con l’utilizzo di una MicroSD. La fotocamera posteriore dispone di un sensore da 16 megapixel, quasi identico al sensore anteriore. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per l’arrivo del nuovo sistema operativo.