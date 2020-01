Come nel caso dei Galaxy S9 del 2018, sul sito della certificazione Wi-Fi Alliance è comparso un indizio relativo all’arrivo di Android 10 su un altro modello di smartphone Samsung. In questo caso, come da titolo, si tratta del Galaxy A80. Questa linea di condotta ha senso, se tralasciamo il Galaxy A90 5G, il dispositivo in questione è quello di punta della serie Galaxy A, la stessa serie che sta facendo fare i migliori profitti al colosso sudcoreano.

Ovviamente, è bene ripeterlo, l’indizio in questione non equivale a un arrivo in tempi brevi dell’ultima versione di Android. È sicuramente una certezza sul fatto che Samsung ci sta lavorando e questo è un ottimo punto di partenza. Il Galaxy A80 era già stato inserito nella lista degli smartphone che avrebbe ricevuto l’aggiornamento dell’interfaccia personalizzata, One UI 2.0.

Samsung Galaxy A80

Lo smartphone è alimentato da un processore Snapdragon 730 di casa Qualcomm. Il chip è supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione interna. Il display è un 6,7 pollici Super AMOLED con supporto per risoluzioni da 2400 x 1080 pixels. La batteria è un’unità da 3700 mAh dotata di una tecnologia di ricarica rapida da 25 W.

L’aspetto più interessante del Galaxy A80 è sicuramente il comparto fotografico. Di per sé non è niente di eccezionale a livello di specifiche, ma lo è come concept. Un’unica configurazione che può fungere sia da frontale che da posteriore. Sono presenti due obiettivi, un sensore principale da 48 MP e un ultra-grandangolare da 8 MP e come aggiunta è presente un sensore Time of Flight.