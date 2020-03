Boeing: la causa del fallimento del primo volo di prova Starliner

Se ricorderete, la capsula dell’equipaggio Starliner progettata per trasportare gli astronauti verso la ISS, non riuscì ad entrare nell’orbita giusta e ad attraccare alla stazione durante il suo primo volo di prova. Si è scoperto successivamente, che il tempo del computer di bordo del veicolo spaziale è stato calibrato in modo errato di 11 ore. Quindi non è stato in grado di sparare i propulsori che avrebbero inviato lo Starliner sul percorso corretto. Inoltre, la sua squadra di terra aveva già bruciato troppo carburante, quindi non è stata in grado di stabilire una connessione efficace. La società si è chiesta se l’errore sarebbe esistito ugualmente con un test più lungo.

Boeing: la NASA era forse all’oscuro di certi particolari, pertanto sta pensando come portare avanti il prossimo volo

La NASA e Boeing formarono una squadra per indagare su ciò che accadde. Un rapporto recentemente pubblicato da Orlando Sentinel affermava che il fatto che la società non avesse effettuato un test end-to-end ha sorpreso la NASA. Mulholland ha difeso Boeing alla conferenza, dicendo ai giornalisti: “Non voglio davvero che nessuno abbia l’impressione che questa squadra abbia provato a prendere scorciatoie. Non lo hanno fatto. Hanno fatto molti test. E in alcune aree ovviamente abbiamo delle lacune da colmare”.

Mulholland ha affermato che andando avanti, Boeing continuerà a fare test in piccole parti, ma condurrà anche test end-to-end più lunghi. Secondo il Washington Post, la NASA sta ancora pensando se consentire a Boeing di procedere con il suo primo volo con equipaggio oppure richiedere alla compagnia di completare prima un volo senza pilota.