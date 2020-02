NASA: revisione di Starliner di Boeing dopo battute d’arresto

Boeing: insieme alla NASA si cerca di risolvere i problemi principali

La NASA e Boeing stanno ancora studiando il primo errore del software e ora stanno cercando di capire meglio il secondo glitch. Queste molteplici problematiche giustificano una revisione più approfondita, secondo Hill. Boeing afferma di aver accettato il suggerimento e di coordinarsi con la NASA, oltre a prendere una tassa di $ 410 milioni contro i suoi guadagni per aiutare a pagare per un secondo volo di prova senza pilota.

La NASA stava pianificando di utilizzare lo Starliner di Boeing in una missione presidiata nel dicembre 2020. Ora è probabile che la cronologia si sia spostata alla luce della revisione in corso. Inoltre, non sarebbe sorprendente se le preoccupazioni in corso con il 737 MAX dell’azienda avessero influenzato la decisione della NASA di approfondire le pratiche dell’appaltatore. Come questi problemi influenzeranno Boeing come azienda resta da vedere.