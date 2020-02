Nel corso di una conferenza stampa tenutasi in diretta nelle scorse ore, Honor ha presentato 9X Pro, il primo smartphone dell’azienda sul quale è stato pre-installato l’AppGallery di Huawei, ed annunciato la disponibilità globale di View 30 Pro, il primo dispositivo dell’azienda dotato di chipset Kirin 990 5G.

Honor 9X Pro: caratteristiche, disponibilità e prezzi

Partiamo con Honor 9X Pro. Questo è pensato per offrire delle buone prestazioni anche durante le sessioni di gioco. Alimentato da un processore Kirin 810 accompagnato da una GPU Mali-G52, Honor 9X Pro supporta la funzionalità Kirin Gaming+ che, grazie anche ad un sistema di raffreddamento liquido, garantisce un’esperienza di gioco più fluida anche durante le sessioni più lunghe.

Honor 9X Pro è dotato di un display FullView da 6,59 pollici senza interruzioni, in quanto per la fotocamera interna è stata scelta la tecnologia pop-up. La fotocamera esterna, invece, si compone di tre sensori di cui quello principale è da 48 MP. Come detto in precedenza, su questo smartphone è stato pre-installato l’AppGallery, lo store di proprietà di Huawei, nonché uno dei tre app store più popolari al mondo (dopo il Play Store di Google e l’AppStore di Apple), ed è dotato di Huawei Assistant, l’assistente virtuale grazie al quale è possibile accedere in modo facile e veloce a diverse informazioni ed app.

HONOR 9X Pro sarà disponibile in Francia, Germania, Paesi Bassi, Egitto, KSA e Malesia a partire dal mese di Marzo ad un prezzo consigliato di 249 euro. Non sappiamo quando questo smartphone sarà disponibile in Italia.

Honor View 30 Pro: caratteristiche, disponibilità e prezzi

Honor View 30 Pro è già disponibile in Russia e potrà presto essere acquistato anche in Italia. Lo smartphone è stato presentato lo scorso anno, ma nel corso della conferenza Online, Honor ne ha confermato la disponibilità globale.

Volendo riassumere le sue caratteristiche più importanti, Honor View 30 Pro è dotato dell’ultimo Chipset Kirin 990 con supporto alle Reti di quinta generazione (5G) ed un comparto multimediale top. Questo gode di una tripla camera posteriore che comprende un sensore principale Sony IMX600 da 40MP, una Super Wide-Angle Camera da 12MP con Cine-Lens e una Telephoto Camera da 8MP. Il prezzo dovrebbe essere di circa 500 euro.