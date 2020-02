Realme ha presentato il suo secondo smartphone compatibile con le Reti di quinta generazione, annunciando, tra l’altro, che il Realme X50 Pro 5G è solo il primo dei cinque smartphone 5G che verranno lanciati quest’anno.

Realme ha voluto realizzare un prodotto che fosse alla moda e che seguisse i trend del momento. Uno dei trend di quest’anno sono proprio i colori a bassa saturazione, che l’azienda ha voluto adottare per le nuove colorazioni del X50 Pro 5G. Lo smartphone, infatti, è disponibile nei colori Moss Green e Rust Red, la cui bellezza viene ulteriormente esaltata grazie all’utilizzo del particolare 3D AG Glass.

Realme X50 Pro 5G, specifiche tecniche

Realme X50 Pro 5G è dotato di un Ultra Smooth Super AMOLED Display da 6.44 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Realme X50 Pro 5G è alimentato dallo Snapdragon 865, il più recente ed il più potente SoC realizzato da Qualcomm attualmente in circolazione, accompagnato da una GPU Adreno 650 e da un modulo connettività che garantisce le migliori prestazioni in termini di velocità di navigazione (con un modem Snapdragon X55 di seconda generazione e la tecnologia FastConnetct 6800, compatibile con il nuovo WiFi-6). Grazie a ciò, Realme X50 Pro 5G naviga dieci volte più veloce rispetto ad un tradizionale modello LTE, raggiungendo velocità di 3.45 Gbps in download e 900 Mbps in upload. Un esempio? Basteranno solo dieci secondi per scaricare un film in alta risoluzione. Il tutto è accompagnato da 12 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna UFS 3.0.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Realme X50 Pro 5G presenta una doppia selfie-camera con sensore principale SONY IMAX 616 da 32 MP (wide-angle) e una lente ultra wide-angle da 8 MP. Sul retro, invece, troviamo una quadrupla fotocamera con sensore principale da 64 MP, accompagnato da un teleobiettivo da 12 MP, una ultra wide-angle da 8 MP ed una lente per ritratti. La fotocamera posteriore supporta lo zoom ibrido 20X.

Realme X50 Pro 5G è dotato di una batteria da 4.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperDart da 65 W, che porta l’autonomia dello smartphone da 0 a 100 in soli 35 minuti.

Realme X50 Pro 5G, nuova interfaccia utente e prezzi

Lo smartphone arriva sul mercato con la nuova ROM Realme UI. Questa, basata su Android 10, introduce un’interfaccia utente rinnovata e colorata, con delle nuove icone personalizzabili, undici nuovi sfondi che traggono ispirazione dalla natura, la nuova modalità Focus, la Dark Mode e una nuova funzionalità che permette a due persone di ascoltare musica da uno stesso dispositivo – in questo caso dal Realme X50 Pro 5G – utilizzando degli auricolari cablati e quelli wireless.

Realme X50 Pro 5G sarà disponibile a partire dal mese di Aprile. La versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna sarà in vendita al prezzo di 599 euro; quella con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, invece, sarà in vendita al prezzo di 669 euro; la variante top, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, infine, sarà in vendita al prezzo di 749 euro.