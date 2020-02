Rhyhorn è il prossimo Pokémon presente al Community Day di Pokémon Go. Durante l’evento, potrai catturare tantissimi Rhyhorn con mosse speciali e aspetti limitati. L’evento si svolgerà il 22 febbraio con orari variabili a seconda dell’emisfero. I giocatori dell’emisfero nord utilizzeranno l’evento dalle 11 alle 14 nella loro ora locale. L’evento dei giocatori dell’emisfero australe si svolgerà invece dalle 15:00 fino alle 18:00 in ora locale.

Rhyhorn sarà presente più del solito e avrà un alto tasso di “Shiny”. Dal momento che Rhyhorn spunterà ovunque, basta toccare ogni Rhyhorn che vedi fino a quando non ne ottieni uno Shiny.

Pokémon Go, l’evento Community Day arriva a breve

Se fatto evolvere in Rhyperior durante il periodo dell’evento, imparerà Rock Wrecker, una mossa esclusiva per i Pokémon. Si noti che deve essere evoluto durante il periodo dell’evento o fino a due ore dopo la fine per assicurarsi che apprenda la mossa. Inoltre, l’evento prevedere ricompense triplicate di Stardust, quindi assicurati di usare Star Pieces per aumentare la quantità di polvere di stelle che ottieni.

Competere nella Go Battle League durante il 22 febbraio premierà gli utenti con due Pietre Sinnoh – un oggetto di cui hai bisogno per trasformare Rhydon in Rhyperior. Devi vincere o perdere cinque battaglie per ottenere due pietre.

Se stai decidendo quale Shiny Rhyhorn evolvere a fine giornata, prova a utilizzare una delle nuove stringhe di ricerca. Ordina i tuoi “mostri” per “recente” usando l’icona in basso a destra, quindi digita “4 *” nella casella di ricerca in alto. Questo ti farà sapere se hai un Rhyhorn IV al 100%.