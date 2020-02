Pokemon Home verrà lanciato a febbraio per i dispositivi mobile Android, iPad e iPhone. Pokemon è uno dei franchising più preziosi e popolari al mondo. La società continua a rilasciare aggiornamenti per Pokemon Go e, di recente, ha rilasciato per la prima volta un DLC per Pokemon Scudo e Spada su Nintendo Switch.

Pokemon Company e Nintendo hanno appena rivelato i piani per il lancio di una nuova app di servizi cloud chiamata Pokemon Home. L’app sarà disponibile su Android, iOS e Nintendo Switch il prossimo mese, ma il servizio cloud non sarà disponibile gratuitamente.

Pokemon Home è la nuova funzione di Pokemon per tutti i tuoi giochi

Con Pokemon Home, i fan saranno in grado di gestire la loro collezione di Pokemon su più giochi. Il servizio è come un archivio cloud dove poter portare tutti i tuoi mostriciattoli da molti giochi della serie Pokemon e depositarli in box.

L’elenco completo dei giochi compatibili supportati da Pokemon Home al lancio include: Pokemon Sword, Pokemon Shield, Pokemon: Let’s Go, Pikachu ! e Pokemon: Let’s Go, Eevee! La prima cosa che viene in mente è il fatto che Pokemon GO non sia presente nell’elenco, ma Nintendo afferma che il supporto per questo particolare gioco è già in fase di sviluppo.

Vale la pena ricordare che non solo sarai in grado di memorizzare i tuoi Pokemon nel cloud, ma puoi anche “spostarli tra i giochi”. Di solito, questo può essere fatto numerose volte senza limiti di utilizzo, ma ci sono eccezioni. Se sposti un Pokemon da Pokemon: Let’s Go, Pikachu! (o Pokemon: Let’s Go, Eevee!) a Pokemon Sword (o Pokemon Shield), non sarai in grado di riportarlo al suo gioco originale.

Gli utenti potranno scambiarsi Pokemon da qualsiasi gioco

Un altro aspetto importante che rende Pokemon Home un ottimo servizio è la possibilità di scambiare Pokemon su un dispositivo mobile. Sarai anche in grado di creare una stanza che può contenere fino a 20 persone e scambiare Pokemon con loro. Tuttavia, ci saranno delle differenze tra i piani base e premium.

Per cominciare, puoi conservare 30 Pokemon solo se non stai pagando per il servizio, mentre gli utenti Premium possono depositare fino a 6.000 Pokemon. Inoltre, puoi unirti gratuitamente alle trade room, ma non potrai crearne nessuna.

Per quanto riguarda i prezzi, Nintendo ha annunciato che il piano Premium per dispositivi mobili costerà $ 2,99 al mese, $ 5 ogni 3 mesi o $ 16 per 12 mesi. Pokemon Home sarà rilasciato per iOS, Android e Nintendo Switch a febbraio.