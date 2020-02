Sembra proprio che Samsung voglia diventare l’azienda di riferimento per quanto riguarda il segmento dei foldable. Durante il prossimo evento Galaxy Unpacked previsto per l’11 febbraio, il produttore coreano presenterà la nuova linea Galaxy S20 e il Galaxy Z Flip. Questo device sarà un pieghevole a conchiglia e rappresenta un cambiamento importante nel form factor.

Tuttavia, il Galaxy Z Flip NON sarà il successore del Galaxy Fold ma una nuova linea di pieghevoli a se stante. Per il vero e proprio Galaxy Fold 2, nome ancora provvisorio ma utilizzato per comodità, bisognerà attendere ancora qualche mese. Il suo arrivo è dato come certo dagli ultimi rumor.

Infatti Samsung è già al lavoro sul device che sarà caratterizzato dal nome in codice Winner2, o in alcuni documenti ufficiali abbreviato con Win2. Stando alle informazioni trapelate, il nuovo Galaxy Fold 2 manterrà le stessa caratteristiche principali del predecessore.

Il Galaxy Fold 2 sarà un device rivoluzionario

Il display da aperto coprirà una diagonale di 8 pollici e sembra che i lavori di Samsung si siano concentrati proprio sul display. Per coprire il pannello, il produttore utilizzerà un vetro protettivo ultra sottile per evitare i problemi avuti con il primo modello.

Il comparto fotografico sarà di tutto rilievo considerando la fotocamera principale da 108MP. Non mancherà il supporto alle reti 5G e il SoC Qualcomm Snapdragon 865. Una trovata interessante da parte di Samsung sarà quella di includere una S Pen per poter utilizzare il foldable in una maniera del tutto nuova.