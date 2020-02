Il grande giorno dedicato a Pocophone è arrivato. Il 4 febbraio infatti è il giorno designato per il lancio del nuovo device del brand nato da Xiaomi. Il nome del device è Poco X2 e non si tratta di un erede diretto del Poco F1 che ha riscosso tanto successo in passato.

Il Pocco X2 si preannuncia come un device di fascia media ma con ambizioni da top di gamma. Secondo la scheda tecnica trapelata in questi giorni, infatti, gli utenti non avranno nulla da invidiare a smartphone più blasonati.

Stando a quanto emerso con i vari rumor, il display del Poco X2 sarà un pannello IPS-LCD da 6.67 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e protezione Corning Gorilla Glass 5. Il refresh rate da 120Hz garantirà un’ottima risposta dello schermo sia per i contenuti multimediali che per il gaming. Il SoC sarà il Qualcomm Snapdragon 730G con la GPU Adreno 618. Gli utenti potranno scegliere tra 6 o 8GB di memoria RAM e 64/128GB di memoria di sistema UFS 2.1.

Poco X2 sarà presentato il 4 febbraio

Il comparto fotografico posteriore sarà composto da ben quatto fotocamere. L’ottica principale sarà da 64MP affiancata da un sensore ultra-wide da 8MP, una lente macro da 2MP e un sensore profondità. Le fotocamere anteriori saranno due, una grandangolare da 20MP a cui si affianca un sensore di profondità.

Non mancherà una batteria da 4500mAh e il supporto alla ricarica rapida a 27W. Su Poco X2 troverà spazio il jack da 3.5mm, un lettore di impronte digitali, NFC, GPS, Bluetooth 5.0 e WiFi. Il sistema sarà basato su Android 10 E sulla MIUI 11. Considerando tutti questi dettagli della scheda tecnica, non sorprende scoprire che Poco X2 sarà una versione ribrandizzata del Redmi K30 4G.