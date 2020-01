È il 2020 e per Xiaomi non è un anno qualunque. La grande azienda di elettronica di consumo, infatti, è stata fondata nel 2010 e compirà pertanto quest’anno 10 anni dalla sua fondazione. Per festeggiare, Xiaomi ha deciso di far partire un nuovo programma con il nome di Mi Explorer 2020, successivamente al già esistente Mi Explorer 2019.

Che cos’è Mi Explorer 2020 e in cosa è diverso dal precedente

Già lo scorso anno era stata lanciata un’iniziativa simile che prevedeva l’iscrizione a un concorso da parte degli utenti Xiaomi, i quali avrebbero dovuto affrontare delle sfide (una sorta di concorso) per poi vincere un viaggio a Barcellona, in occasione dell’MWC (il Mobile Congress World), la più importante fiera mobile in Europa. L’evento è nato in occasione del lancio del MI9, smartphone che i candidati vincitori avrebbero potuto ottenere in anteprima. I selezionati lo scorso anno erano in 20 ed erano stati selezionati a partire da un’unica categoria in cui si erano distinti partecipando a un concorso.

Quest’anno le cose saranno un po’ diverse rispetto al precedente. A differenza dell’anno scorso ad esempio, è stata fatta una suddivisione in 4 differenti categorie. Nella fattispecie:

Fotografo

Creative video-maker

Blogger

Youtuber

Coloro che desiderano partecipare dovranno iscriversi e scegliere una di queste 4 categorie e attendere le istruzioni di Xiaomi, che assegnerà loro delle missioni progettate appositamente per l’evento Mi Explorer. La competizione andrà dalla fotografia al video-making in base a ciò che verrà assegnato a ciascuna categoria e i termini di scadenza per iscriversi alla gara, il periodo di registrazione va invece dal 28 Gennaio al 4 Febbraio 2020. Il successivo 5 Febbraio verrà effettuata la selezione. I contenuti inviati dai candidati verranno sottoposti a un’attenta valutazione prima di decidere chi saranno i vincitori. Il sito web non fornisce attualmente dettagli su quale sia lo smartphone in anteprima che è stato messo in palio, né maggiori istruzioni circa i compiti da svolgere. Attendiamo ulteriori dettagli e ben presto, i prossimi vincitori!