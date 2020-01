Quest’anno il colosso Samsung ha deciso di proporre uno smartphone top di gamma per così dire economico, ovvero il nuovo Samsung Galaxy S10 Lite. Quest’ultimo è un dispositivo molto interessante e soprattutto performante grazie alla sua dotazione hardware di ottimo livello. Tuttavia, in questa fascia di prezzo ci sono tante valide alternative, come ad esempio l’ultimo Realme X2 Pro. Andiamo ad analizzare brevemente le differenze tra questi due device.

Design e display

Dal punto di vista del design i due terminali sono molto differenti. Sul Galaxy S10 Lite abbiamo sul fronte un Infinity-O Display SuperAMOLED da 6.7 pollici in FullHD+, mentre sul retro la fa da padrone una zona quadrata in cui sono collocati i sensori fotografici. Anche Realme X2 Pro dispone di un display SuperAMOLED in FullHD+, ma questa volta abbiamo un classico notch a goccia e una diagonale da 6.5 pollici e non dimentichiamoci che qui abbiamo la possibilità di avere un refresh rate di 90Hz. Sul retro, invece, troviamo i sensori fotografici posti a semaforo al centro della backcover.

Fotocamere

I due device hanno filosofie diverse anche in ambito fotografico. Sul device di casa Samsung troviamo una tripla fotocamera con sensori da 48+12+5 megapixel e dispone di un’eccellente stabilizzazione, chiamata dall’azienda Super Steady OIS. Dal canto suo, il device di casa Realme dispone di una quad camera con sensori da 64+13+8+2 megapixel, ma in questo caso ci troviamo di fronte a un comparto fotografico leggermente inferiore rispetto al suo rivale. Per quanto riguarda i selfie, abbiamo una selfie camera da 32 megapixel per il Galaxy S10 Lite e una da 16 megapixel per il Realme X2 Pro.

Prestazioni e batteria

Dal punto di vista prestazionale, troviamo differenze minime. Galaxy S10 Lite è alimentato dal SoC Snapdragon 855 di Qualcomm con 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre Realme X2 Pro è alimentato dal SoC Snapdragon 855+ di Qualcomm con 6/8/12 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage. In ambito autonomia, abbiamo una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W per il device di Samsung, mentre abbiamo una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 50W per il device di Realme.

Prezzo

Un fattore determinante nella scelta di un nuovo smartphone è sicuramente il prezzo. Samsung Galaxy S10 Lite viene proposto ad un prezzo di listino di 679€, mentre Realme X2 Pro viene proposto ad un prezzo di listino 449€. Tuttavia, i prezzi solitamente calano nel corso dei mesi e soprattutto se si acquista online. In entrambi i casi, ci troviamo comunque di fronte a due ottimi prodotti.