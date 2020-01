Ne abbiamo sentito parlare da diversi mesi, ma ora Samsung ha deciso che è giunto il momento di annunciare finalmente sul mercato i suoi due nuovi gioiellini, cioè i nuovi Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite ufficiali: i Galaxy top di gamma a portata di tutti

Con questi due nuovi smartphone l’azienda ha deciso di proporre dei terminali dalle innovative tecnologie e caratteristiche a un maggior numero di utenti. DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics ha così dichiarato: “I dispositivi Galaxy S e Galaxy Note riscuotono da 10 anni un enorme successo in tutto il mondo. Questi prodotti sono la dimostrazione del nostro continuo impegno per offrire innovazioni da leader di settore, in termini di prestazioni, potenza, intelligenza e servizi”,“Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite renderanno disponibili queste caratteristiche premium essenziali per chi desidera sperimentare il meglio di Samsung Galaxy.”

Sia dal punto di vista del design sia delle prestazioni, infatti, i due device dispongono di tutto ciò che di meglio ha caratterizzato la serie top di gamma Galaxy S e Galaxy Note. Nello specifico, sia Galaxy S10 Lite che Galaxy Note 10 Lite dispongono di un Infinity-O da 6,7 pollici, in linea con le ultime tendenze estetiche dell’azienda. Entrambi dispongono poi di una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W per l’S10 Lite e da 25W per il Note 10 Lite.

All’avanguardia anche il comparto fotografico, soprattutto per quanto riguarda l’S10 Lite. Qui è stata infatti implementata la nuova stabilizzazione Super Steady OIS che assicura una maggiore stabilità per le foto e i video acquisiti nel pieno dell’azione. Il Galaxy Note 10 Lite ha poi la S-Pen e tutte le funzionalità ad essa collegate (supporto Bluetooth e Air Command).

Samsung Galaxy S10 Lite / Samsung Galaxy Note 10 Lite

Infinity-O Display SuperAMOLED da 6.7 pollici in FullHD+ HDR10+ / Infinity-O Display SuperAMOLED da 6.7 pollici in FullHD+

Tripla fotocamera posteriore: Macro 5 MP con F2.4, Grandangolo 48 MP conSuper Steady OIS, AF, e F2.0, Ultra-grandangolare 12 MP con F2.2 / Tripla fotocamera posteriore: Ultra-grandangolare 12 MP con F2.2, Grandangolo 12 MP, 2PD, AF, F1.7 e OIS, Teleobiettivo 12 MP, F2.4 e OIS

Fotocamera anteriore da 32 MP con F2.2

Processore octa-core a 7 nm (Single Core 2.8 GHz + Triple Core 2.4 GHz + Quad Core 1.7 GHz) / Processore octa-core a 10 nm (Quad Core 2,7 GHz + Quad Core 1,7 GHz)

Dimensioni 75,6 x 162,5 x 8,1 mm / 76,1 x 163,7 x 8,7 mm

Peso 186 g / 199 g

Memoria 8/128 GB espandibile fino a 1 TB / 6/128 GB espandibile fino a 1 TB

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 45W / Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 25W

Sistema operativo Android 10

Prezzi e disponibilità

I nuovi top di gamma di casa Samsung saranno disponibili all’acquisto a partire da metà gennaio secondo i seguenti prezzi.