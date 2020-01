La questione degli aggiornamenti e del supporto agli smartphone più datati è sempre un problema per tutti i produttori. Il supporto post vendita è a discrezione del produttore, quindi brand come Google hanno confermato ufficialmente un supporto di tre anni per i propri device. Aziende come Huawei e Samsung invece hanno sempre applicato una tempistica di supporto che termina dopo i due anni.

Questo significa che, dopo due anni da lancio, i device non riceveranno più aggiornamenti di sistema. Questa situazione vale sia per i top di gamma che per i device di fascia media e bassa. Purtroppo, lasciando tutto alla discrezionalità dei produttori, non è chiaro se il limite riguarda solo i major update e di conseguenza le nuove versioni di Android. Infatti, un ulteriore problema riguarda la sicurezza dei device e di conseguenza include anche le patch rilasciate mensilmente da Google.

Ecco tutti i device Huawei e Honor che non si aggiorneranno

In ogni caso, alcuni utenti curiosi di scoprire il destino dei propri terminali, hanno contattato direttamente Huawei e Honor per scoprire ulteriori dettagli. Ne è emerso un elenco di device che NON saranno aggiornati alla EMUI 10 e di conseguenza ad Android 10:

Honor Play

Honor 9 e 9 Lite

Honor 8X Max

Huawei Y9 2019

Huawei Nova 3 e 3i

Huawei P20 Lite

In ogni caso, la risposta del produttore cinese all’utente che ha chiesto informazioni è stata quasi sempre la stessa. Gli operatori del servizio clienti hanno confermato che non ci saranno major update ma verranno rilasciati aggiornamenti di sicurezza. La mancanza di nuovi aggiornamenti di sistema è legata ai limiti hardware dei device in questione in quanto Android 10 richiede specifiche più alte.

In alcuni casi gli operatori hanno confermato che il produttore non ha definito una scaletta ufficiale, in altre circostanze che maggiori dettagli potrebbero arrivare a marzo. Anche se possono sembrare frasi di circostanza, la speranza è l’ultima a morire.