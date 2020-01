La sfida tra i vari produttori per il primato di miglior smartphone 2020 è già iniziata con la mossa di OnePlus. Il produttore cinese infatti ha svelato tutte le principali feature del display che sarà montato sulla famiglia di device OnePlus 8.

Secondo quanto emerso, il produttore vuole offrire ai propri clienti la miglior esperienza d’uso possibile. Per questo motivo nel corso del 2019, OnePlus 7 Pro ha inaugurato l’era dei display a 90Hz per l’azienda. Questi pannelli definiti Fluid Display hanno raccolto pareri più che positivi sia da parte degli utenti che dalla critica, raggiungendo il grado A+ Top Tier Display da DisplayMate.

Ma la prossima generazione di pannelli è già in sviluppo, nel pieno spirito “Never Settle” che contraddistingue l’azienda. Ecco quindi che OnePlus oggi ha annunciato il nuovo Fluid Display a 120 Hz. Lo sviluppo di questa evoluzione è stato possibile grazie alla collaborazione con Samsung Display, leader di settore nel campo degli AMOLED.

Ecco tutte le feature dei display dei prossimi OnePlus 8

Trattandosi di un AMOLED, il display utilizza gli ultimi ritrovati tecnologici nel campo dei diodi organici ad emissione di luce. Il produttore assicura una brillantezza in grado di superare i 1000 nit e dotato di una vita utile operativa elevatissima. Inoltre, è in fase di studio la naturale evoluzione di questa tecnologia, in grado di raggiungere i 240 Hz.

I vantaggi dei pannelli Fluid Display a 120 Hz si hanno nell’usabilità quotidiana, con una risposta immediata del display al tocco degli utenti. Tuttavia, anche la fruizione di contenuti multimediali avrà un netto miglioramento grazie ai video che diventeranno più fluidi. Infatti la tecnologia MEMC permette di renderizzare i video a 24 o 30fps e riprodurli a 60 o anche 120fps.

La resa cromatica è un altro dei punti fondamentali di OnePlus. I Fluid Display a 120 Hz raggiungono oltre un miliardo di sfumature di colore, rendendoli perfetti per designer, fotografi e tutti quei creatori di contenuti per cui l’accuratezza del colore è essenziale. Ogni pannello è calibrato direttamente in fabbrica. Il lancio della famiglia OnePlus 8 non è ancora stato stabilito, ma le feature degli smartphone sembrano già molto interessanti.