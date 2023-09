Il mondo dell’automobilismo sta cambiando enormemente negli ultimi anni. Sempre più aziende si stanno adeguando all’esigenza di creare vetture ecosostenibili, senza però rinunciare a design incredibili e a grande potenza. Le nuove auto conquistano davvero tutti, soddisfacendo ogni esigenza.

Fra le case produttrici da citare c’è sicuramente la Opel. Nato durante la seconda metà dell’800, il brand di origine tedesca ha dato il via ad una delle aziende automobilistiche più longevi di sempre. La sua longevità è legata anche allo spirito di adattamento: nel corso del tempo ha più volte rivoluzionato le proprie vetture a seconda degli standard, non perdendo mai un colpo. Ancora una volta cambia i propri progetti, presentando un’innovativo bolide elettrico su 4 ruote.

L’auto rivoluzionaria Opel che nessuno aspettava

La Opel ha presentato al Salone IAA Mobility di Monaco un nuovo concept per auto del tutto diverso dai modelli precedenti. Il concept è stato chiamato dall’azienda Experimental e contiene alcune specifiche che vedremo molto probabilmente nei futuri progetti Opel. Al pubblico è stata mostrata anche, per la prima volta, l’Astra Sports Tourer Electric avente un design incredibilmente raffinato e una tecnologia elettrica innovativa.

Il CEO Florian Huettl ha anche esplicato la volontà di trasformare la Opel in un brand totalmente elettrico e sostenibile entro il 2028. Secondo Automotive News Europe, pare che fra non molto l’azienda proverà ad introdurre un nuova auto elettrica dal costo di 25mila euro fra circa tre anni. Huettl, tuttavia, non ha fornito alcun dettaglio in merito, quindi quelle che potremmo fare sono solo supposizioni.