Oggi ci sono molte persone che sono appassionate di sport, specialmente quelli che sono in contatto con la natura e richiedono un buon allenamento. Ci sono per esempio sport come l’arrampicata su roccia, il ciclismo, lo sci di fondo il surf, ecc… ma oggi parleremo della camminata. Quindi per i più ambiziosi che vogliono superare i propri limiti c’è la domanda: Qual è la camminata più impegnativa e lunga del pianeta?

La camminata più lunga del pianeta, ecco la sua lunghezza e le sue varie caratteristiche.

La partenza è da l’Agulhas, ovvero il punto più meridionale del continente africano e va a raggiungere l’estremo nord-est della Russia, dove si trova Magadan. Quindi dal punto iniziale e il punto di arrivo ci sono ben 22.387 chilometri. Attraversa ben sedici nazioni, catene montuose e deserti, e questa “camminata” si è classificata come la rotta terrestre più ininterrotta più lunga in tutto il globo. Si è stimato il tempo di percorrenza di un viaggiatore per questa rotta. Senza interrompere il passo, un viaggiatore impiegherebbe circa 4.492 ore di cammino, equivalente a sei mesi di movimento continuo. Inoltre viene paragonato all’ascesa e alla discesa dell’Everest per tredici volte. Comunque la durata complessiva di questo itinerario va a dipendere da vari fattori umani.

Per esempio un viaggiatore ha diritto di riposarsi, mangiare, bere, dormire, inoltre si presentano anche degli ostacoli di forma geopolitica, come le zone di conflitto e delle varie restrizioni applicate sui visti che rendono impossibile praticare questo percorso. Comunque a prescindere dalla situazione geopolitica molti avventurosi vorrebbero praticarlo per vedere fino a dove possono spingersi. Inoltre questo itinerario permetterà di affrontare molte sfide naturali, come il caldo del deserto del Sahara fino al gelo della tundra siberiana. Per chi desidera allungare il percorso ulteriormente può procedere attraversando lo Stretto di Bering seguendo i passi che fecero gli antichi migranti per raggiungere le Americhe.