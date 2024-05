1Mobile è un operatore telefonico virtuale molto importante nel panorama italiano, conosciuto soprattutto grazie alla qualità dei suoi servizi e alle sue incredibili promozioni telefoniche con prezzi davvero impareggiabili.

Recentemente l’operatore ha fatto un ulteriore passo in avanti nel settore delle telecomunicazioni, introducendo il 5G per i suoi clienti. Si tratta di una mossa notevole, poiché grazie al 5G è possibile navigare in rete a una velocità incredibile.

Per i nuovi clienti sarà quindi possibile attivare una promozione con il servizio 5G incluso, mentre i già clienti potranno tranquillamente aggiungere l’opzione per il 5G nelle loro tariffe.

Per l’occasione 1Mobile ha aggiornato il già vasto ventaglio di promozioni telefoniche a disposizione degli utenti, inserendo una serie di offerte super convenienti per tutti coloro che vogliano navigare a tutta velocità con la nuova rete.

1Mobile, le migliori promozioni telefoniche con 5G

Ecco quali sono le tariffe telefoniche più convenienti per chiunque voglia attivare la rete 5G con 1Mobile.