Automobili Lamborghini e Sonus faber hanno annunciato una nuova partnership volta rendere ancora più esclusiva l’esperienza audio a bordo delle vetture. Il nuovo sistema audio sarà disponibile per la Lamborghini Revuelto come optional per tutti coloro che vogliono godere della massima qualità audio.

La tecnologia di Sonus faber sarà disponibile a partire da maggio 2024 e permetterà di arricchire la supercar di Sant’Agata Bolognese di ulteriore maestria italiana e artigianato di alta qualità. Lo sviluppo della soluzione audio per la vettura è stato possibile grazie agli sforzi congiunti delle due aziende.

Come dichiarato da Fiore Cappelletto, Vice Presidente e Direttore Generale Automotive di McIntosh Group: “La collaborazione con Lamborghini rappresenta un traguardo estremamente importante per Sonus faber, poiché espande ulteriormente il marchio nel segmento delle auto di lusso”.

Automobili Lamborghini si affida alla maestria di Sonus faber per portare l’audio della Revuelto ad un livello superiore

I tecnici hanno dovuto affrontare e superare alcune sfide tra cui il poco spazio all’interno dell’abitacolo e il rombo del motore V12. Questo ha permesso ad Automobili Lamborghini e a Sonus faber di esprimere il meglio con il proprio sistema audio High Premium.

Infatti, la soluzione è pensata per offrire un suono naturale che possa essere chiaro e dettagliato. In questo modo, gli ascoltatori possono godere della propria musica preferita ad un livello qualitativo senza precedenti.

Nella vettura troverà spazio un amplificatore Full Class D in grado di gestire una potenza massima di 750W. Dietro il Pilota e il passeggero trovano spazio due altoparlanti full range che si contrappone all’altoparlante centrale posto di fronte ai due occupanti.

In ogni portiera, invece, sono posizionati un midwoofer e di un tweeter per gestire le frequenze medie e alte. Tutti questi elementi permettono di avvolgere gli utenti e offrire una perfetta simmetria del suono che pone esattamente al centro chi ascolta.