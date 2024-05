Il colosso sudcoreano Samsung sta ultimando i lavori per la realizzazione sul mercato del suo nuovo smartphone sella serie Galaxy M. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy M35 e ora abbiamo qualche ulteriore conferma. Nel corso delle ultime ore, infatti, quest’ultimo è stato avvistato in rete sul portale Google Play Console. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli emersi.

Samsung Galaxy M35 sta arrivando, avvistato su Google Play Console

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta di casa Samsung è stato avvistato sul sito web Google Play Console. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy M35. Il sito in questione ci ha confermato in primis il suo design. In particolare, sul fronte sarà presente un ampio display con un piccolo foro centrale.

Sul retro, invece, troveranno posto tre fotocamere e queste ultime saranno poste verticalmente sulla scocca. Già da questo punto di vista, lo smartphone ha molte somiglianze con il cugino Samsung Galaxy A35. Le somiglianze non riguardano però soltanto il design e l’aspetto, ma anche le specifiche tecniche. Secondo quanto riportato dal sito Google Play Console, a bordo del nuovo Samsung Galaxy M35 ci sarà il processore Exynos 1380.

A supporto delle performance ci saranno tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB memoria RAM. Il sistema operativo installato a bordo è poi Android 14. Tra le altre caratteristiche tecniche, sembra che questo smartphone potrà contare sulla presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED e sicuramente ci sarà una elevata frequenza di aggiornamento, tra i 90hz e i 120hz. Sappiamo inoltre che ci sarà un sensore fotografico principale da 50 MP.

Insomma, mancano soltanto una manciata di altre informazioni su questo nuovo smartphone medio di gamma Samsung Galaxy M35. Fino al suo debutto ufficiale sul mercato, arriveranno quasi sicuramente ulteriori informazioni, vi terremo aggiornati.