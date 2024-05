PosHYdon: l’avanzata dell’idrogeno verde parte dai Paesi Bassi

La produzione di idrogeno verde in Europa continua ad andare avanti e raggiunge un momento di svolta con l’inizio dei test per il progetto PosHYdon. Grazie a tale sistema ambizioso, gli esperti vogliono provare a dimostrare che è possibile integrare insieme tre tecnologie di produzione energetica sostenibile insieme. Gli scienziati hanno unito l’energia eolica, un gasdotto sottomarino ed un hub per la generazione di idrogeno su di una piattaforma.

Proprio da pochi giorni hanno avuto inizio i test di un elettrolizzatore da 1 MW fornito dalla norvegese NEL Hydrogen. Gli esperimenti sono svolti con precisione presso le strutture di InVesta ad Alkmaar. Tali sperimentazioni dureranno qualche mese. La fase successiva prevede l’elettrolizzatore sia installato sulla piattaforma Q13a-A nel Mare del Nord olandese, sotto la gestione di Neptune Energy. L’idrogeno verde sarà infine prodotto utilizzando l’energia eolica generata dall’impianto di Luchterduinen.

L’idrogeno ottenuto verrà miscelato con gas naturale e trasportato verso la costa con un gasdotto già esistente. Esso verrà poi immesso nella rete nazionale di gasdotti. Per semplificare questo processo è entrato in gioco il Ministero dell’Economia e della Politica Climatica che ha aumentato le specifiche di miscelazione dell’idrogeno dallo 0,02% allo 0,5%.

L’idrogeno verde e il progetto PosHYdon superano la costa occidentale

PosHYdon è un esempio tangibile di come si possano integrare sistemi energetici offshore. Il sistema potrebbe avere un grande impatto sulla produzione e il trasporto di idrogeno verde. Produrre idrogeno verde direttamente in mare permette infatti di realizzare parchi eolici, dove l’energia può essere convertita con più semplicità.

Il progetto PosHYdon ha suscitato l’interesse anche fuori dall’Europa, raggiungendo gli Stati Uniti. La US Energy Information Administration (EIA) ha notato che le raffinerie della costa occidentale degli USA stanno sempre più acquistando H2 da fornitori commerciali anziché produrlo internamente. Everfuel, poi, uno dei partner del progetto, ha firmato una collaborazione con un grande cliente tedesco per fornire inizialmente 10.000 tonnellate di idrogeno verde all’anno a partire dal 2028. Tale accordo potrebbe essere il primo passo verso un’intesa commerciale definitiva.