Il settore del gaming è quanto mai agguerrito. Solo l’altro giorno, vi avevamo parlato delle varie offerte e sconti resi disponibili su Xbox Store. In questi ultimi giorni, però, anche il colosso giapponese Sony ha aggiornato il suo catalogo presente su PlayStation Store, proponendo anche qui tanti videogiochi a dei prezzi davvero favolosi. Come successo su Xbox Store, ora anche su PlayStation Store saranno resi disponibili degli sconti da urlo anche fino al 90%. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

PlayStation Store, al via tante nuove offerte e sconti anche fino al 90%

In questi ultimi giorni il colosso giapponese Sony ha aggiornato il suo catalogo presente su PlayStation Store con tanti nuovi sconti ed offerte. Come già accennato in apertura, anche questa volta si tratta di occasioni sorprendenti e che, in alcuni casi, arrivano a sfiorare il 90%. Si tratta tuttavia di sconti che avranno una durata limitata nel tempo.

Gli utenti potranno infatti usufruire di questi sconti soltanto fino al prossimo 30 maggio 2024. Tra i giochi proposti in offerta, troviamo ad esempio Another World: 20th Anniversary Edition. Quest’ultimo è ora acquistabile ad un costo di appena 2,79 euro grazie allo sconto del 65%. Con uno sconto dell’85% è poi disponibile il videogioco denominato Frostpunk Complete Collection. Quest’ultimo, in particolare, è ora acquistabile ad un prezzo scontato di 6,74 euro, un notevole sconto se si pensa che il suo prezzo di listino è 44,99 euro.

Come già accennato prima, poi, ci sono alcuni viodegiochi proposti su PlayStation Store con uno sconto esagerato che arriva al 95%. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco denominato Killing Floor 2. Gli utenti potranno ora portarselo a casa ad un prezzo di appena 1,49 euro, contro i suoi iniziali 29,99 euro. Con uno sconto del 75% è poi disponibile il videogioco Guacamelee 2 Completo. Gli utenti potranno ora acquistarlo ad un prezzo di soli 5,99 euro.

Queste sono solo alcune delle occasioni proposte in questi giorni su PlayStation Store. Vi consigliamo come sempre di recarvi sulla pagina ufficiale di PlayStation Store per scoprire tutti gli sconti ed offerte disponibili.