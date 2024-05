Anche questa volta una nuova truffa con l’intelligenza artificiale sta mettendo in ginocchio gli utenti in Italia.

Bisogna stare molto attenti per evitare di finire nelle grinfie di questa trappola, la quale vuole dati personali e delle carte di credito. Molti utenti purtroppo ci stanno cascando ed è per questo motivo che abbiamo deciso di incollare in basso il messaggio. In questo modo si avrà contezza di quello che può accadere.

Truffa in corso: ecco cosa sta succedendo agli utenti con un messaggio

“Ora ti distrarrò con l’intenzione di conoscerti oggi, mi chiamo Vilde, non sono limitato nelle mie azioni e fantasie.

Ho sempre voluto provare il vero amore. Unità e disciplina: questo è ciò di cui ho bisogno ora! Sono una stronza così amante dell’amore che cerca il mio padrone.

Umiliami, dimmi quello che vuoi, stai con me tutto il giorno, fai quello che vuoi di me! Se sei sicuro di te stesso, allora tutto funzionerà sicuramente.

A mia volta, non resisterò affatto e farò tutto ciò che mi dirai. Stai cercando di giocare a questo gioco?

Continuiamo nel mio profilo Vilde-lollipop-84, discutiamo le sfumature nella chat video e iniziamo il nostro gioco!

Con amore, Vilde.”

Come si può leggere, questo messaggio è davvero particolare e molto sconclusionato, ma l’unico suo obiettivo è quello di truffare le persone. A primo impatto si può vedere che si tratta di una truffa semplicemente perché è scritto con un italiano davvero improbabile. Molto probabilmente è stato elaborato dall’intelligenza artificiale con delle traduzioni a caso.

L’altro aspetto fondamentale da controllare quando si teme di essere cascati in una truffa e certamente il mittente. Gli utenti infatti possono dare un’occhiata alla mail che invia il testo, la quale in questi casi sarà messa lì a caso, con delle lettere che rappresentano tutto tranne che un dominio comune.