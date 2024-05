PandaFlash, uno dei leaker più affidabili degli ultimi tempi, sostiene che nella serie Samsung Galaxy S25 l’intelligenza artificiale verrà impiegata per aumentare l’autonomia della batteria

Battery AI, secondo la fonte sarà questo il nome ufficiale della nuova funzionalità di Samsung. Questa nuova funzionalità, secondo alcuni studi, dovrebbe garantire un 5-10% di autonomia in più.

Attualmente per risparmiare la batteria andiamo a limitare l’hardware riducendo la luminosità dello schermo, la frequenza operativa o la frequenza di refresh del display. Grazie all’AI verranno disattivati in maniera dinamica e automatica task e processi in base al momento.

L’ipotesi più probabile è che Battery AI sarà presente su tutta la serie Galaxy S25. Per quest’anno non verranno modificate le capacità fisiche delle batterie. Secondo dei rumors, si prevedeva l’implementazione delle celle impilate l’una sull’altra (Stacked Battery). Questa tecnologia è molto utilizzata nelle auto elettriche e dovrebbe aumentare l’efficienza delle batterie. Le batterie a celle impilate avrebbero dovuto portare le batterie da 45 W a 65 W, ma a quanto pare questa novità è stata posticipata con i Galaxy S26.

Vediamo qualche altro dettaglio sulla serie Samsung Galaxy S25

Dai dati emersi la nuova serie di smartphone del colosso sudcoreano dovrebbe presentare dei cambiamenti evidenti nel design. Si continuerà con la strategia a due chip vista con gli S24, dove i modelli Ultra monteranno gli Snapdragon e gli altri due invece gli Exynos. Qualora i rumors dovessero rivelarsi veri, il modello Ultra utilizzerà una batteria da 5000 mAh che è stata implementata dagli S21.

Nelle ultime settimane, sempre la stessa fonte ha parlato del fatto che Samsung stesse provando almeno quattro prototipi di S25 con proporzioni e diverse configurazioni dei bordi. Anche se il lancio della serie Samsung Galaxy S25 è piuttosto lontano, ci sarà parecchio tempo per ricevere molte anticipazioni, sperando che tutto quanto indicato possa davvero corrispondere, anche in parte, alla realtà.