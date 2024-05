Sono moltissime le notizie e i rumors che riguardano il colosso di Cupertino, specialmente adesso che stiamo aspettando la nuova versione del sistema operativo e un’IA da parte sua

Nonostante si frequenti rumors su Apple, questa volta è Tim Cook, il CEO di quest’ultima, ad annunciare delle novità. Al centro di queste novità ci sarebbero le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e dei nuovi dettagli sulla prossima versione del sistema operativo iOS (iOS18).

Quali sono i dettagli su iOS 18 e sull’IA

Uno degli obiettivi principali del colosso di Cupertino è Siri, che stando alle informazioni emerse potrà analizzare e sintetizzare i messaggi dell’app Messaggi. Anche per quanto riguarda Safari ci aspettano delle novita, infatti, dovrebbe essere aggiunta la funzionalità “Ricerca Intelligente“. Quest’ultima dovrebbe permettere agli utenti di sintetizzare le pagine web. A mettere altra benzina sul fuoco ci penserà Ajax, il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) con marchio Apple, che per rispondere alle richieste un po’più complesse degli utenti, potrebbe dover contattare un server. Proprio per questa possibilità Apple sta cercando un accordo con OpenAI o con Google, con il fine di inserire l’IA sugli iPhone.

Il progetto della IA di Apple è proiettato anche sulla privacy. Infatti, sembra che prima dell’uso delle informazioni di Safari o dell’app Messaggi da parte di Ajax, il sistema operativo mostrerà agli utenti degli avvisi sulla sicurezza.

Tim Cook, negli scorsi giorni ha annunciato che l’azienda ha delle “cose eccitanti” da condividere. Si riferiranno all’imminente debutto nel mondo delle IA?

In ogni caso, martedì prossimo parteciperà ad un evento dove quasi sicuramente ruberà la scena con i suoi nuovi iPad. Mentre per il discorso IA, è molto probabile che, quando si svolgerà la Worldwide Developers Conference, il 10 giugno verrà ufficialmente lasciata qualche dichiarazione, non ci resta che attendere i prossimi e successivi sviluppi.