Vodafone offre le SILVER a soli 5 euro al mese con 200GB

Per Vodafone diventa sempre più interessante il discorso di voler recuperare utenti durante il periodo prima dell’estate. L’azienda infatti sta riuscendo in ogni modo a battere ogni forma di concorrenza, soprattutto con le sue offerte che da sempre interessano al pubblico. Internamente alle nuove proposte c’è di tutto con una grande variabile: il prezzo. Chi prima tendeva a lasciare da parte Vodafone lo faceva per una questione di costi, ma oggi anche questi sono diventati eccezionali.

Rilanciando le sue Silver, Vodafone è riuscita a dare una grande impronta al suo periodo primaverile, raccogliendo un gran numero di utenti nuovi. All’interno di queste soluzioni mobili c’è tutto, ovvero quello che gli utenti cercano tra minuti, messaggi e giga.

Vodafone offre le migliori promo, ecco cosa c’è nelle Silver ogni mese

Partendo dalla prima proposta, ogni utente che riesce a sottoscriverla può assicurarsi un prezzo di soli 7,99 € mensili. Partendo invece da quelli che sono i contenuti interni, ecco minuti illimitati verso ogni numerazione, 200 SMS da spedire a chiunque e 100 giga in 4G per la navigazione.

La seconda offerta invece costa 9,99 € al mese e vanta più o meno gli stessi contenuti, partendo infatti con minuti illimitati e 200 messaggi. Il meglio viene con i giga, che sono 150 in 4G.

Entrambe le soluzioni possono essere utilizzate per il primo mese pagando solo 5 €, siccome Vodafone ha predisposto un periodo promozionale. Le sorprese però non finiscono qui, in quanto tutti gli utenti che possono avere le Silver, hanno diritto ad un regalo. Basta sottoscrivere il servizio di ricarica gratuito ed automatico chiamato SmartPay. In questo modo ogni mese tutti i nuovi utenti Vodafone possono avere 50 giga da sommare con quelli dell’offerta scelta.

Da ricordare anche che non tutti hanno diritto a queste offerte, in quanto Vodafone ha deciso di destinarle solo a quelli che arrivano da gestori come quelli virtuali e da Iliad.