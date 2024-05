Claude: il potente assistente IA di Anthropic arriva in italia

Anthropic, una società tecnologica ideata da Dario e Daniela Amodei, ha annunciato il lancio in Europa del suo assistente IA Claude. Parliamo di un nuovo strumento capace di donare all’utenza funzionalità di intelligenza artificiale accessibili grazie ad una semplice pagina web, un’app iOS e a piani di abbonamento personali e aziendali.

Claude è già disponibile per milioni di utenti in Italia e nel resto d’Europa. Ora in molti hanno la possibilità di conversare con l’IA in diverse lingue europee, tra cui proprio italiano, poi il francese, il tedesco e lo spagnolo. Le sue capacità comprendono la scrittura, la ricerca e l’analisi e sono state ideate per migliorare la produttività di chi ne fa uso. L’utilizzo di Claude è semplice ed estremamente veloce da iniziare. Per accedervi basta prima iscriversi o effettuare il login ed inserire il numero di telefono personale per poi ottenere un codice di verifica. Dopo che si inserisce il proprio nome e si accettano le condizioni obbligatorie si potrà usufruire subito dell’IA.

Cosa rende l’IA Claude differente dalle altre?

L’interfaccia è stata ideata progettata per essere intuitiva e accessibile, rendendo l’IA adatta anche a coloro che non hanno esperienza con chatbot o simili tecnologie. Gli utenti possono interagire con Claude anche tramite immagini. Possono, ad esempio, estrarre informazioni da foto di oggetti. Una caratteristica distintiva di Claude è il suo impegno per l’accuratezza, la sicurezza e la privacy. Anthropic ha implementato diverse tecniche, tra cui la Constitutional AI, un metodo per addestrare Claude a rispettare una costituzione di valori e principi per evitare risultati dannosi.

Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha espresso entusiasmo per l’opportunità che Claude dona alle persone e alle aziende europee. Oltre alle versioni gratuite, Anthropic propone piani di abbonamento a pagamento che sbloccano funzionalità avanzate di Claude. Il piano Pro offre l’accesso al modello IA avanzato Claude 3 Opus. Il secondo piano, il Team aziendale, fornisce controlli amministrativi, supporto prioritario e altre funzionalità di collaborazione. Nelle prossime settimane, Anthropic prevede di rilasciare ulteriori funzionalità di collaborazione per Claude Team. Dovrebbe consentire agli utenti di citare materiali, integrare con archivi di dati e collaborare con colleghi su documenti generati dall’IA.