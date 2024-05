CoopVoce, uno dei principali operatori nel vasto settore delle telecomunicazioni, si contraddistingue per la sua solidità e l’attenzione alla soddisfazione del cliente. Ma anche per la sua capacità di proporre offerte che attraggono l’interesse degli utenti alla ricerca di un rapporto qualità-prezzo conveniente. La più recente di queste proposte, che sta riscuotendo notevole successo, è l’Evo 30. Un pacchetto che offre una quantità significativa di dati a un costo estremamente competitivo di soli 5,90 euro al mese. Tale tariffa, ben al di sotto di quelle presenti attualmente sul mercato, si rivela particolarmente interessante. Soprattutto per coloro che desiderano una promo bilanciata tra quantità di dati e costo.

Cosa include esattamente l’Evo 30 di CoopVoce?

L’offerta Evo30 di CoopVoce non è semplicemente un’opzione economica, ma rappresenta un pacchetto completo di servizi. Oltre ai generosi 30 Giga di traffico dati in 4G sulla rete TIM, include anche minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Garantendo la massima flessibilità e libertà di comunicazione. In aggiunta, con l’inclusione di 1000 SMS verso tutti, gli utenti possono restare connessi in modo versatile e conveniente. Ma i vantaggi non si fermano qui. L’operatore ha anche previsto 8 GB in roaming UE, un dettaglio che rende l’ offerta ancora più allettante per gli amanti dei viaggi all’interno dell’Unione Europea. È importante sottolineare che questa promozione è valida solo per un periodo limitato. Fino al 22 maggio 2024, con la possibilità di proroga. Pertanto, coloro che sono interessati dovrebbero cogliere al volo questa occasione unica.

Insomma in un’epoca in cui la connettività è essenziale per la vita quotidiana, avere accesso a un piano dati conveniente e completo diventa sempre più importante. In più, il prezzo promozionale di 5,90 euro al mese lo rende estremamente competitivo rispetto ad altre offerte presenti sul mercato. Con queste caratteristiche e la possibilità di attivarla entro una finestra temporale limitata, l’Evo30 rappresenta l’opportunità ideale per chi cerca una soluzione telefonia mobile conveniente e di qualità.