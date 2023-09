Apple potrebbe essere in procinto di compiere una nuova mossa che andrà a sostenere il suo obiettivo in termini di sostenibilità ambientale. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda ha già dato il via alla svendita di tutti gli accessori in pelle, compresi i cinturini per Apple Watch nati dalla collaborazione con Hermès.

Lo scopo dell’azienda di Cupertino potrebbe essere quello di abbandonare tutti gli accessori in pelle fino ad ora rilasciati in favore di materiali sintetici di alta qualità. A sostenere l’idea di Gurman sarebbero gli sconti applicati sui cinturini per Apple Watch in pelle attualmente disponibili su Amazon al costo di soli 54,99 euro anziché 94,00 euro e la possibilità offerta da Apple ai suoi dipendenti di acquistare gli accessori in pelle scontati dell’80%.

Apple Watch Series 9 non avrà cinturini in pelle!

La scelta del colosso di dire svuotare i magazzini proponendo i suoi accessori in pelle a prezzi stracciati lascia supporre che i futuri Apple Watch Series 9 non avranno alcun cinturino in pelle e, di conseguenza, che presto la collaborazione tra Apple ed Hermès potrebbe giungere al termine.

L’azienda mira alla totale eliminazione dell’impronta di carbonio entro il 2030 e all’impiego esclusivo di materiali riciclati prodotti tramite fonti di energia pulita. Le azioni compiute al fine di offrire un contributo rilevante in termini di sostenibilità ambientale vanno dalla riduzione all’essenziale delle confezioni dei dispositivi al miglioramento delle prestazioni di ognuno con l’intento di ridurre il consumo medio di energia.

Il 12 settembre avremo modo di conoscere i dispositivi Apple di ultima generazione e scoprire se quanto affermato dall’analista di Bloomberg rispecchia la realtà dei fatti.