Una smart TV Hisense dal prezzo più basso in assoluto, infatti in questi giorni arriva la promozione che tutti stavano aspettando su amazon, che permette di acquistare un prodotto di qualità ad un prezzo estremamente conveniente, pari a soli 169 euro.

Il dispositivo in questione presenta una diagonale di 32 pollici, più che sufficiente per la maggior parte dei posizionamenti all’interno delle vostre abitazioni, con dimensioni di 688 x 479 x 186 millimetri, e la presenza di una base di appoggio posta ai lati del televisore stesso, il che lo innanza di non poco rispetto alla superficie (quasi 4cm), facilitando l’inserimento di qualsivoglia altro elemento presente al di sotto dello stesso.

Smart TV Hisense: arriva lo sconto del momento

Nessuno avrebbe mai pensato di poter risparmiare così tanto sull’acquisto di un prodotto di questo tipo, infatti al giorno d’oggi è possibile spendere solamente 169 euro per il suo acquisto, approfittando di uno sconto ulteriore di circa 50 euro sui 219 euro previsti in origine. L’utente che è interessato ad effettuare l’ordine, può collegarsi subito qui.

Il prodotto funziona perfettamente con gli assistenti vocali, di conseguenza anche amazon Alexa ne permette il controllo con la propria voce, così da non dover necessariamente utilizzare il telecomando incluso all’interno della confezione. Da notare, ad ogni modo, e ricordare, che è perfettamente compatibile con il digitale terrestre di nuova generazione, chiamato appunto DVB-T2, per il quale non sarà necessario l’acquisto di alcun accessorio esterno per garantirne il funzionamento. Allo stesso modo il televisore discusso nell’articolo è compatibile con HEVC10 e lativù. La consegna standard è inclusa direttamente nel prezzo dell’articolo, eventualmente si possono aggiungere il disimballaggio del televisore, la configurazione e l’installazione a muro, naturalmente versando un piccolo contributo aggiuntivo alla spesa indicata nell’articolo stesso.