Creami Extra WOW 50: l’offerta low cost di PosteMobile

PosteMobile propone una nuova soluzione per la telefonia mobile. Un’offerta da non lasciarsi scappare che si distingue per semplicità, convenienza e completezza. Si tratta del piano “Creami Extra WOW 50 Edizione 2024”, pensato per i nuovi clienti. Quest’ ultimo offre un pacchetto completo inclusivo di chiamate e SMS illimitati, insieme a 50GB di traffico dati su rete 4G+, fino a una velocità di 300Mbps. Il canone mensile è di soli 5,99€, un prezzo competitivo che include numerosi servizi utili senza costi extra. Per attivare l’offerta è necessario sostenere un costo iniziale di 20€, suddiviso tra l’acquisto della SIM e una prima ricarica da 10€ che copre anche il primo mese.

Costi trasparenti e gestione flessibile: come mantenere attiva l’offerta PosteMobile

I clienti che scelgono questa tariffa potranno contare sulla rete Vodafone, a cui PosteMobile si appoggia per la connessione. Tale copertura garantisce infatti l’accesso a internet al 99% della popolazione italiana e la velocità del 4G+ consente un utilizzo fluido di applicazioni, video in streaming e download. Ma non è tutto. L’ offerta prevede anche la possibilità di usare l’hotspot per condividere la connessione dati con altri dispositivi, senza costi in più. Sono attivi anche i servizi “Ti cerco”, “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo, accessibili gratuitamente.

Per rinnovare l’offerta mensile è indispensabile avere credito sufficiente sulla SIM. In caso contrario, il traffico viene tariffato secondo le condizioni base. Ovvero 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per ogni SMS e 2€ al giorno per 500MB se la tariffa dati base è attiva. In alternativa, è possibile disabilitare la navigazione a consumo. La gestione dell’opzione può essere effettuata inviando un SMS gratuito al numero 4071160, accedendo all’area personale sul sito PostePay, tramite App PostePay o contattando il servizio clienti al 160.

PostePay S.p.A., società del gruppo Poste Italiane, garantisce poi la piena trasparenza dell’offerta. Tutti i dettagli contrattuali, le condizioni di utilizzo e le eventuali limitazioni sono infatti disponibili online e presso gli uffici postali. Vi è poi l’ app PostePay, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e iOS. La piattaforma risulta essere molto utile perché consente una gestione facile e immediata del piano tariffario, rendendo l’esperienza ancora più accessibile.