Anodo universale, il potenziamento per batterie ad acqua salata

Viviamo in un secolo dove le energie stanno diventando uno degli elementi più importanti in tutto il mondo. Più importanti di esse c’è la loro ricerca e il loro sviluppo che continua interrotto. Un elemento davvero importante di questi ultimi giorni è l’anodo universale.

Quest’ultimo sembra essere riscontrato in un argomento molto importante dal punto di vista energetico.

Anodo universale, cosa succede?

Le batterie ad acqua salata sono attualmente sicure, economiche e anche ecologiche, esse hanno tutte le carte in regola per poter diventare una alternativa valida alle tradizionali batterie che troviamo in commercio agli ioni di litio. Tralasciando il loro grande potenziale, queste tipo di batterie sono confinate in un ambito di ricerca visto un problema davvero importante. Stiamo parlando della loro durata limitata, che ne va a impedire l’utilizzo su larga scala. Una recente scoperta da parte dei ricercatori dell‘Università di Alberta e del Canadian Light Source presso l’Università del Saskatchewan, potrebbe cambiare qualcosa. Grazie all’utilizzo di un anodo universale potenziato, si è riuscito a ottenere una durata davvero pazzesca di ben 380.000 cicli. Facendo così si fa un passo davvero importante nel campo delle batterie ad acqua salata.

Quest’ultimo è un risultato davvero straordinario, non solo per il numero di cicli di carica e scarica, ma anche per quanto riguarda la versatilità dell’applicazione. L’anodo universale potenziato si è mostrato compatibile con i relativi sistemi di accumulo acquosi che utilizzano ben 15 diverse chimiche a ioni semplici.

I nuovi anodi universali potenziati risultano essere davvero più spessi rispetto i precedenti utilizzati in questa tecnologia, permettendo così di avere una maggiore capacità di accumulo energetico e di una durata ciclica maggiore. I vari scienziati continuano a spiegare che in alcune situazioni, questi anodi possono funzionare anche in situazioni reputate difficili, come ad esempio durante cariche e scariche rapide o a temperature che risultano essere davvero molto basse.