Hyundai Kona EV Exclusive Eco Pack va ad identificare la classica Hyundai Kona, rivisitata però in versione completamente elettrica, anno 2025, con tante piccole modifiche estetiche, e non solo, che ne elevano ulteriormente la qualità, rendendola molto più vicina e simile ad altre vetture di fascia superiore. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Le migliorie grafiche rispetto al passato sono assolutamente notevoli ed apprezzate, la prima cosa che balza all’occhio è la presenza di una striscia LED che occupa l’intero frontale (al di sotto del logo Hyundai), con i gruppi ottici posizionati poco più in basso, quasi in prossimità dei passaruote. La calandra è stata estremamente ridotta, data l’assenza di un motore termico, troviamo una trama elegante e bella da vedere sul parafango, al di sotto della targa.

La sinuosità delle linee viene in parte spezzata da forme più spigolose che richiamano al suo essere una vettura elettrica, sul lato troviamo cerchi in lega da 19 pollici (con una trama molto particolare), per poi arrivare alla parte posteriore dove troviamo esattamente ciò di cui vi abbiamo parlato anteriormente. Con un led che percorre trasversalmente il baule, i gruppi ottici all’altezza del passaruote, ed una trama che va a riprendere ciò che troviamo sul parafango anteriore. Lo stesso bagagliaio è da 466 litri, apertura non elettroattuata, sufficientemente grande, con pozzetto inferiore dove posizionare i cavi di ricarica, e possibilità di abbattere i sedili sino ad arrivare a 1300 litri.

La vettura ha dimensioni di 4,35 x 1,82 metri (esclusi gli specchietti), un altezza di 1,580 metri ed un passo di 2,66 metri. L’altezza minima da terra è di 151 millimetri, con sbalzo anteriore di 860 millimetri, per 5 posti a sedere complessivi. Il suo peso, considerando la nostra versione da 64,8 kWh, è di 2220 kg di massa complessiva.

Interni e Infotainment

Gli interni sono veramente ben costruiti, con una qualità costruttiva elevata, classica delle vetture Hyundai, con un salto di qualità importante proprio nella qualità della plastica utilizzata, di livello nettamente superiore rispetto al passato. Gli spazi per i passeggeri posteriori sono di 925 millimetri per le gambe, di 972 millimetri per la testa e di 1402 millimetri per le spalle. Più che sufficienti per ospitare anche 3 passeggeri di medie dimensioni.

Spostandoci al posto di guida ritroviamo il volante caratteristico delle vetture Hyundai elettriche, con 7 airbag, i tradizionali sistemi ADASS che siamo abituati a vedere su tutte le autovetture (se li volete disattivare lo dovete fare ogni volta che accendete la vettura), ed un sistema di infotainment da 12,3 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Oltre a questo possiamo parlare della presenza delle palette dietro al volante, che permettono di aumentare o ridurre la frenata rigenerativa automatica. I sedili sono avvolgenti, realizzati in tessuto, il climatizzatore è automatico bi-zona, con la caratteristica della leva del cambio automatico posta esattamente dietro al volante, in controtendenza con quanto siamo solitamente abituati a vedere sugli altri modelli.

Non mancano all’appello i sensori di parcheggio, la retrocamera dalla discreta qualità, una comoda basetta per la ricarica wireless, oppure collegarlo tramite la porta USB type-C e la 12V classica delle vetture. Le modalità di guida possono essere selezionate e variate con il selettore presente sul tunnel centrale, dove si trovano anche due porta-borracce molto comode per i lunghi viaggi.

Motore e Prestazioni

Il motore della Hyundai Kona EV Exclusive Eco Pack è elettrico sincrono a magneti permanenti, ha una potenza di 204 cv, 150 kW ed una coppia massima di 255 Nm, il tutto porta ad una accelerazione 0-100 in 8,2 secondi, nonché una velocità massima di 172 km/h. La nostra versione, con batteria da 64,8kWh e cerchi da 19 pollici, si ha una autonomia di circa 510 km, considerando un ciclo medio combinato. La vettura supporta ricarica rapida a 100kW, con il passaggio dal 10% all’80% in circa 40 minuti, ovviamente con colonnine compatibile (altrimenti con corrente alternata a 11kW dal 10% al 100% in 6 ore e 25 minuti).

I freni a disco sono autoventilati nella parte anteriore, mentre classici posteriormente; le sospensioni sono indipendenti tipo McPherson anteriormente, per poi optare per un sistema multi-link nelle due ruote restanti. La guidabilità è molto buona in ogni ambiente, sia extraurbano che urbano, grazie ad un raggio di sterzata ridotto e sospensioni che attutiscono ogni avvallamento. L’insonorizzazione dell’abitacolo è ottima, riuscendo ad “isolare” i passeggeri dall’ambiente esterno, segnalando la presenza del sensore, appena dietro al volante, che permette di mantenere sempre un occhio fisso sul guidatore.

Conclusioni

In conclusione Hyundai Kona EV Exclusive Eco Pack è un’ottima vettura elettrica, di quelle davvero ben fatte, che è raro trovare in commercio, con un buon rapporto qualità/prezzo, considerando un prezzo di listino chiavi in mano, per la variante da noi testata, di 41’300 euro. Una cifra che, valutando essere la versione più exclusive tra quelle messe sul mercato da Hyundai, riteniamo essere davvero ben bilanciata, e per questo motivo ci sentiamo di consigliarla, nonché promuoverla a pieni voti.