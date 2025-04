Amazon, che OFFERTA SHOCK sulla smart TV TCL

Riduzione fortissima di prezzo sull’acquisto della smart TV TCL, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno dei migliori sconti inediti ed esclusivi che abbiate mai visto prima d’ora, infatti su Amazon è disponibile il modello 43V6B ad un prezzo praticamente mai visto prima. Il risparmio è importante, considerando che comunque parliamo di un terminale con diagonale da 43 pollici, un IPS LCD abbastanza classico, ma comunque dotato anche di un design senza bordi estremamente elegante, ed allineato con gli standard del settore.

Il prodotto è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, per il controllo con il solo ausilio della propria voce, supporta dolby audio, con la capacità comunque di raggiungere un livello audio di riproduzione sonora davvero molto soddisfacente. Il supporto all’HDR lo rende ottimo per la riproduzione della maggior parte dei contenuti, il sistema operativo Google TV è altresì perfetto per riuscire a godere di una infinità di funzioni, tra cui ad esempio la trasmissione del display del vostro smartphone, ma non solo.

Smart TV TCL: ecco la promozione della settimana su Amazon

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter pagare così poco una smart TV, proprio in questi giorni arriva lo sconto migliore della settimana, la variante 43V6B di TCL può essere acquistata con un prezzo finale di vendita di soli 249 euro, contro i 349 euro originariamente previsti di listino (approfittando in questo modo del risparmio del 29%), L’ordine può essere completato a questo link.

Da non trascurare la presenza, nella parte posteriore, della porta HDMI 2.1, ottima ad esempio per l’utilizzo di console di nuova generazione.