AMAZON fa un REGALO a tutti: il Samsung Galaxy A15 è scontatissimo

Gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una promozione su Amazon tra le migliori del momento, infatti è possibile acquistare il Samsung Galaxy A15 con un risparmio superiore al normale, riuscendo in questo modo ad abbassare notevolmente la spesa che bisogna sostenere in fase d’acquisto, senza mai essere costretti a rinunciare a specifiche tecniche o comunque prestazioni generali. La scheda tecnica dello smartphone è comunque più che adeguata per la fascia di prezzo di posizionamento.

Lo smartphone dispone di un display da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, che raggiunge 396 ppi di densità pixel, un Super AMOLED che innalza notevolmente il livello qualitativo generale del prodotto, con refresh rate a 90Hz, ed anche 16 milioni di colori. Il comparto fotografico non delude assolutamente le aspettative, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori fotografici posteriori: un principale da 50 megapixel, un secondario da 5 megapixel, ed anche un ultragrandangolare da 2 megapixel. La risoluzione massima degli scatti è di 8165 x 6124 pixel, con video che raggiungono il FullHD a 30fps.

Andate subito su questo canale Telegram Amazon dedicato, dove trovate le offerte migliori del momento, ed anche i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Amazon: che offerte con il Samsung Galaxy A15 scontatissimo

Il risparmio che gli utenti possono raggiungere sull’acquisto di Samsung Galaxy A15 è davvero qualcosa di straordinario, per il semplice fatto che al giorno d’oggi il Samsung Galaxy A15 non costa più 199 euro, bensì prevede un risparmio del 22%, per arrivare in questo modo ad un investimento finale di soli 154,99 euro. Approfittate subito dello sconto disponibile qui.

Lo smartphone include una batteria da 5000mAh, un quantitativo davvero molto grande e più che sufficiente per riuscire a godere comunque di una buona autonomia e durata continuativa nell’utilizzo del prodotto stesso. Al momento attuale può essere acquistato solo in tre colorazioni.