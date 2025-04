Android Auto: nuovo tasto permette un’operazione super utile agli utenti in macchina

Molti utenti attendevano una soluzione del genere da tempo su Android Auto ed eccola qui: è arrivato un nuovo pulsante che garantisce a tutti di poter tornare al sistema di base dell’auto in men che non si dica. Basta un tocco ed ecco che rapidamente si torna al sistema infotainment principale. Qualcuno potrebbe ritenere questa funzione non troppo importante ma lo è eccome in quanto facilita nettamente l’esperienza utente.

Una scorciatoia visibile e subito accessibile

Il nuovo tasto compare in alto a destra, accanto alle icone di orario, segnale e stato della batteria, in una posizione facilmente raggiungibile. Premendolo, si esce immediatamente dall’interfaccia di Android Auto, tornando al software nativo dell’automobile. Questo evita di dover accedere al drawer delle app o eseguire più passaggi, operazioni che durante la guida possono distrarre e richiedere tempo prezioso.

Un’evoluzione che migliora l’usabilità

Finora era già possibile tornare alla schermata principale dell’auto, ma il percorso non era tra i più immediati. Il nuovo pulsante nasce proprio per ridurre i tempi di interazione, consentendo al conducente di accedere in un attimo a funzioni non disponibili tramite Android Auto, come le impostazioni dettagliate del veicolo o i comandi completi della radio.

In contesti in cui è necessario regolare parametri specifici del mezzo o consultare schermate legate alla diagnostica, avere una via d’uscita rapida da Android Auto può fare la differenza in termini di sicurezza e comfort.

Disponibilità e prossimi sviluppi

Al momento la nuova icona è stata avvistata su un numero limitato di dispositivi, il che suggerisce che si tratti di un rollout graduale, probabilmente gestito lato server. Non è escluso che nelle prossime settimane la funzione venga estesa a un numero maggiore di utenti.

Con aggiornamenti continui come questo, Google dimostra di voler rendere Android Auto sempre più integrato e funzionale, adattandosi meglio ai diversi sistemi delle case automobilistiche e alle reali esigenze di chi si trova al volante.