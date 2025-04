Nuovi dazi USA sulle auto: per l’Italia possibile danno da 3 miliardi

dazi auto USA

I nuovi dazi statunitensi sull’importazione di automobili rischiano di colpire duramente le aziende europee, mettendo in pericolo esportazioni italiane per un valore di circa 3 miliardi di euro. L’allarme arriva da un report di Unimpresa, che sottolinea come la misura americana possa avere effetti pesanti sull’economia italiana, coinvolgendo sia le case automobilistiche che le imprese dell’indotto.

Impatto dei nuovi dazi al 25%

I dazi, fissati dall’amministrazione USA al 25% sul valore delle auto importate, mirano principalmente ai veicoli provenienti dall’Unione Europea, con l’obiettivo dichiarato di proteggere il mercato interno statunitense. Secondo Unimpresa, la decisione americana potrebbe generare un forte contraccolpo negativo sulle vendite italiane oltreoceano.

Attualmente, il settore automotive italiano genera esportazioni negli Stati Uniti per oltre 12 miliardi di euro all’anno. L’introduzione di questo dazio potrebbe ridurre le esportazioni nazionali fino al 25%, con perdite potenziali intorno ai 3 miliardi di euro.

Settore automotive italiano a rischio

Tra le aziende più colpite figurano non solo i grandi marchi automobilistici, ma anche moltissime piccole e medie imprese dell’indotto, specializzate nella produzione di componentistica e tecnologie per auto. L’industria automobilistica italiana è particolarmente vulnerabile, perché orientata in buona parte verso il mercato nordamericano.

Secondo gli esperti di Unimpresa, il rischio concreto è che molte aziende italiane debbano rivedere le proprie strategie di export, spostando risorse su altri mercati internazionali. Tuttavia, una simile transizione richiederebbe tempo e investimenti considerevoli, causando possibili difficoltà finanziarie per le aziende meno strutturate.

Possibili contromisure europee

L’Unione Europea potrebbe rispondere con contromisure commerciali, aumentando a sua volta le tariffe su prodotti americani. Un eventuale conflitto commerciale tra USA e UE rischia però di produrre ulteriori danni collaterali, danneggiando entrambi i mercati e aggravando la situazione economica.

Intanto, diverse associazioni di categoria chiedono al governo italiano di intervenire presso le istituzioni europee per cercare una soluzione diplomatica rapida, limitando così i possibili danni al comparto automobilistico nazionale.

Rischio per l’occupazione

Un’altra preoccupazione rilevante riguarda l’impatto occupazionale. Un calo significativo dell’export potrebbe infatti portare molte aziende a ridurre la produzione e a tagliare posti di lavoro. Unimpresa stima che potrebbero essere migliaia i posti di lavoro a rischio nei prossimi anni se la situazione non dovesse trovare una rapida soluzione diplomatica.

In conclusione, i nuovi dazi statunitensi potrebbero avere conseguenze pesanti per l’economia italiana, minacciando export, crescita economica e occupazione nel settore automotive nazionale.